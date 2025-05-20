"Украинский экспорт минимально влияет на рынки ЕС — это нужно донести партнерам", — Олег Хоменко, УКАБ

Украинская аграрная продукция, несмотря на свое качество и важную роль в продовольственной безопасности Европы, остается заложником политических нарративов. Представители отечественного агросектора призывают к системной коммуникации с европейскими партнерами, чтобы взломать ошибочные представления о конкуренции и рисках от увеличения украинского экспорта.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом рассказал Генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олег Хоменко на конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной компанией "Ильяшев и Партнеры", передает корреспондент Delo.ua.

После 2022 украинские аграрии столкнулись не только с физическими трудностями производства и логистики, но и с политическими барьерами. Он вспомнил, как европейские фермеры, особенно в Польше и Франции, вышли на улицы с протестами, сопровождавшимися лозунгами о "захвате рынка" украинским зерном и продукцией. Часть этих протестов, по оценкам представителей аграрных ассоциаций Украины, усилили политические силы.

"Наш экспорт настолько мизерный, что минимально влияет на рынки. И это нужно донести партнерам", – говорит Хоменко.

Кроме того, часть стран-членов ЕС обеспокоена будущим вступлением Украины в ЕС из-за того, что наши аграрии получат право на значительную долю дотаций, ведь страна контролирует до трети сельскохозяйственных земель Европы. Однако украинский агросектор за последние 20 лет прошел путь глубокой трансформации — без существенной бюджетной поддержки.

В результате, чтобы объяснить партнерам, что украинская аграрная продукция не представляет угрозы, представители отрасли постоянно ведут диалог с Еврокомиссией, профильными ассоциациями и другими стейкхолдерами. Ведь украинское агро это не угроза, а союзник в глобальной продовольственной безопасности, подчеркнули участники панельной дискуссии.