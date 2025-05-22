Кінець "торговельного безвізу": Єврокомісія погодила перехідний акт для України

З 6 червня, коли завершується термін дії автономних торговельних заходів (АТЗ) для України, Єврокомісія застосує перехідний “виконавчий акт”.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив Укрінформ з посиланням на речника Європейської комісії з економіки, бюджету й сільського господарства Балаша Уйвара.

Вказується, що документ діятиме протягом часу, що є необхідним для модифікації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка була утворена між Україною і ЄС ще у 2016 році.

"Відповідний Імплементаційний акт був ухвалений сьогодні у відповідному комітеті. Як очікується зараз, він набере чинності з 6 червня", - заявив речник.

Він нагадав, що у 2022 році, після початку повномасштабної російської агресії, Євросоюз запровадив так звані автономні торговельні заходи у відносинах з Україною, що передбачали безтарифну торгівлю та найбільш сприятливий режим для українських експортерів. На відміну від попередніх років, цього року, за рішенням країн-членів, дія АТЗ для України не буде продовжено.

Балаш Уйварі додав, що Єврокомісія шукає більш довгострокові рішення, зосереджуючись на Поглибленій та всеосяжній зоні вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка діє між Україною та ЄС з 2016 року. Він зазначив, що переговори щодо перегляду та модернізації цієї угоди тривають, і до їх завершення Єврокомісія готується до потенційних перехідних заходів.

Варто зазначити, що термін дії надзвичайних торговельних заходів Європейського Союзу, які скасували мита та квоти на український експорт, завершується 5 червня. Європейська комісія планує різко скоротити імпорт української агропродукції, а через нові умови торгівлі після завершення "економічного безвізу" український бюджет втратить 3,5 млрд євро.