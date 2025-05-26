Від квот до перемовин: ЄС переглядає торговельні відносини з Україною

Польща підтвердила, що Європейський Союз готується до початку переговорів з Україною щодо нової торговельної угоди. Хід перемовин значною мірою залежатиме від безпекової ситуації в Україні та розвитку подій на фронті.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву міністра сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслава Сєкєрського.

У ЄС готують нову торговельну угоду з Україною

Польський міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський заявив, що з 6 червня ЄС повертається до умов товарообміну, визначених Угодою про асоціацію з Україною. За його словами, встановлені квоти на імпорт української агропродукції є низькими, що вигідно для країн-членів ЄС, зокрема Польщі.

Сєкєрський наголосив, що у торговельних відносинах з Україною необхідно дотримуватися балансу, а українські продукти мають відповідати стандартам якості, прийнятим у Євросоюзі. Він підкреслив, що польські фермери й споживачі очікують від української продукції відповідності європейським нормам.

Міністр також зазначив, що перехід на європейські стандарти призведе до зростання собівартості виробництва в Україні, а отже — і до підвищення цін на українські товари на ринку ЄС. Він додав, що наразі в Україні використовуються засоби, які заборонені у Євросоюзі, і відмова від них вимагатиме додаткових витрат.

Наразі триває підготовча фаза до переговорів щодо укладення нової торговельної угоди між ЄС та Україною, які вестиме Єврокомісія, наголосив Сєкерський. Він додав, що їх перебіг залежатиме також від ситуації на фронті.

"Треба враховувати, що залежно від воєнної ситуації дискусія щодо ступеня відкритості та лібералізації європейського ринку для українських товарів може мати різний характер", - підсумував польський міністр.

Варто зазначити, що термін дії надзвичайних торговельних заходів Європейського Союзу, які скасували мита та квоти на український експорт, завершується 5 червня. Європейська комісія планує різко скоротити імпорт української агропродукції, а через нові умови торгівлі після завершення "економічного безвізу" український бюджет втратить 3,5 млрд євро.