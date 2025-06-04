Квоты ЕС на украинский мед: как Европа возвращает пошлины и открывает двери Китая и Индии

Европейский Союз устанавливает квоты на беспошлинный импорт украинских товаров с 6 июня. При этом для меда квота определена в размере всего 3,5 тыс. тонн до конца 2025 года. Для сравнения, Украина экспортирует около 80-90 тыс. т меда ежегодно.

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"3,5 тыс. т — это среднемесячное количество импорта меда в несезон. Европа исчерпает его менее чем за месяц и дальше снова вернется к пошлине в 17,3%", — отметили в Ассоциации украинских экспортеров и переработчиков меда.

Согласно данным Госстата, в 2024 году из Украины было экспортировано более 85 тыс. т меда. Это рекорд в истории нашего экспорта.

История с пошлинами не нова для экспортеров

Уже многие годы рынок Европейского Союза остается основным покупателем украинского меда – более 80% меда из Украины поставляется именно в ЕС. А основными странами-покупателями являются традиционно – Польша и Германия.

Источник: продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

"Как видно из графика, объем экспорта меда в страны ЕС в несколько раз превышают имеющиеся квоты. Если посмотреть на историю наших поставок, то в 2016 году беспошлинная квота на украинский мед составляла 5000 тонн, а экспорт в страны ЕС – 37000 тонн., соответственно более чем в 7 раз объем экспорта превышал. 2017-2019 гг., когда была установлена дополнительная квота в 2,5 тыс. тонн, экспорт все равно превышал квоту — 5-6 раз", — отметила Анна Бурка, Национальный консультант в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)

Спецрежим и спецквоты для Украины в условиях войны

В июне 2022 года Еврокомиссия на год ввела действие Автономные торговые мероприятия (ATM). Они предусматривали отмену пошлин, в том числе и на импортируемый из Украины мед. Специальный режим АТМ продолжался, пока против беспошлинного импорта не начали протестовать европейские фермеры. В результате в мае прошлого года Еврокомиссия предупредила о завершении режима "торгового безвиза".

В августе 2024 года Еврокомиссия объявила, что импорт меда достиг установленного предела, что привело к "экстренному торможению", были приняты специальные квоты. Поэтому до конца года действовала пошлина в размере 17,3%. А с 1 января 2025 года по июнь устанавливалась специальная квота для меда — 18 500 тонн.

"Европейские импортеры, зная о новой квоте с января, начали очень активно закупать украинский мед. При этом держали его на складах и не растаможивали. С 1 января, когда норма о 18 500 т начала действовать — они принялись растаможивать мед. В результате исчерпали эту квоту очень быстро", — поделился Семен Гагарін, собственник компании, входящей в тройку крепнейших єкспортеров меда из Украины.

После этого импортеры снова начали платить 17,3% пошлины за импорт меда из Украины.

С 6 июня 2025 года Украина должна вернуться от режима АТМ к условиям Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВСТ), установленной Соглашением об ассоциации 2014 года. По ней годовая квота на мед импорт меда из Украины должна составить 6000 т. Но так как прошло уже 6 месяцев ЕС посчитал ее по-новому.

"Сейчас июнь — это шестой месяц. В Еврокомиссии посчитали, что остается 7 месяцев до конца года. Следовательно, годовую квоту за УВСТ 6000 тонн умножили на 7 и поделили на 12, как месяцев в год", — пояснили в Ассоциации.

Кто сражается за место украинского меда на рынке?

Украина является третьим крупнейшим экспортером меда в мире. В прошлом году страна продала на экспорт 85 тысяч тонн меда.

Экспортная цена украинского меда составляет около 1,7-2,1 доллара за килограмм. Однако из-за введения пошлин эта цена для европейских импортеров растет на 17,3%, что делает украинский продукт неконкурентоспособным.

Источник: продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

Из-за пошлин преференции на европейском рынке получают конкуренты Украины — прежде всего Китай и Индия. За счет более дешевой рабочей силы и больших объемов производства их себестоимость значительно меньше.

"Евросоюз вроде бы защищает своего локального производителя, но де-факто, если они мед не покупают в Украине, они его покупают в Китае. Даже доставка контейнера из Китая получается дешевле, чем доставка фуры из Украины во Францию или Испанию", — рассказал редакции Delo.ua один из представителей рынка.