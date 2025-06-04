Квоти ЄС на український мед: як Європа повертає мита й відкриває двері Китаю та Індії

Європейський Союз встановлює квоти на безмитний імпорт українських товарів з 6 червня. При цьому для меду квота визначена в розмірі лише 3,5 тисячі тонн до кінця 2025 р. Для порівняння — Україна експортує близько 80-90 тис. т меду щорічно.

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"3,5 тис. т — це середньомісячна кількість імпорту меду в несезон. Європа вичерпає його менш ніж за місяць і далі знову повернеться до мита в 17,3%", — зазначили в Асоціації українських експортерів та переробників меду.

Згідно з даними держстату, у 2024 р. з України було експортовано понад 85 тис. т меду натурального. Це рекордна позначка в історії нашого експорту.

Історія з митами не нова для експортерів

Вже протягом багатьох років ринок Європейського Союзу залишається основним покупцем українського меду – понад 80% меду з України постачається саме на ці ринки. А основними країнами є традиційно – Польща та Німеччина.

Джерело: продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО)

"Як видно з графіку, обсяг експорту меду в країни ЄС в декілька разів перевищують наявні квоти. Якщо подивитись на історію наших поставок, то у 2016 році безмитна квота на український мед становила 5000 тонн, а експорт в країни ЄС – 37000 тонн., Відповідно більше ніж в 7 разів обсяг експорту перевищував наявну на той час квоту. Навіть в 2017-2019 рр, коли була встановлена додаткова квота в 2,5 тис.тонн, експорт всеодно перевищував квоту – 5-6 разів", — зазначила Анна Бурка, Національний консультант у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО)

Спецрежим та спецквоти для України в умовах війни

В червні 2022 р. Єврокомісія на рік ввела в дію Автономні торговельні заходи (ATM). Вони передбачали скасування мит, зокрема й на мед, який імпортується з України. Спеціальний режим АТМ продовжувався, допоки проти безмитного імпорту не почали протестувати європейські фермери. В результаті в травні минулого року Єврокомісія попередила про завершення режиму "торговельного безвізу".

У серпні 2024 р. Єврокомісія оголосила, що імпорт меду досяг встановленої межі, що призвело до "екстреного гальмування", було прийнято спеціальні квоти. Тому до кінця року діяло мито в розмірі 17,3%. А з 1 січня 2025 року до червня встановлювалась спеціальна квота для меду — 18 500 тонн.

"Європейські імпортери, знаючи про нову квоту з січня, почали дуже активно закупляти український мед. При цьому тримали його на складах і не розмитнювали. З 1 січня, коли норма про 18 500 т почала діяти — вони взялись розмитнювати мед. В результаті вичерпали цю квоту дуже швидко", — поділився думкою Семен Гагарін, власник компанії, яка входить в трійку найбільших експортерів меду з України.

Після цього імпортери знову почали сплачувати 17,3% мита за імпорт меду з України.

З 6 червня 2025 року Україна має повернутись від режиму АТМ до умов Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), встановленої Угодою про асоціацію 2014 року. За нею річна квота на мед імпорт меду з України мала б становити 6000 т. Але позаяк пройшло вже 6 місяців ЄС порахував її по-новому.

"Зараз червень — це шостий місяць. В Єврокомісії порахували, що залишається 7 місяців до кінця року. Відтак річну квоту за ПВЗВТ 6000 тонн помножили на 7 та поділили на 12", — пояснили в Асоціації.

Хто бʼється за місце українського меду на ринку?

Україна є третім найбільшим експортером меду у світі. Минулого року країна продала на експорт 85 тисяч тонн меду. Для порівняння: світовий лідер Китай експортує 350 тисяч тонн щорічно, Індія — понад 100 тисяч тонн.

Експортна ціна українського меду становить близько 1,7-2,1 долара за кілограм. Однак через введення мит ця ціна для європейських імпортерів зростає на 17,3%, що робить український продукт неконкурентоспроможним.

Джерело: продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО)

Через мита преференції на європейському ринку отримують конкуренти України — насамперед Китай та Індія. За рахунок дешевшої робочої сили та більших обсягів виробництва їхня собівартість значно менша.

"Євросоюз начебто захищає свого локального виробника, але де-факто, якщо вони мед не купляють в Україні, вони його купляють в Китаї. Навіть доставка контейнера з Китаю виходить дешевше, ніж доставка фури з України до Франції чи Іспанії", — розповів редакції Delo.ua один з представників ринку.