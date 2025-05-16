ЕС планирует повысить пошлины на агропродукцию и удобрения из России и Белоруссии на 50%

Комитет Европарламента по международной торговле одобрил повышение пошлин на 50% на некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные товары, которые до сих пор исключены из других таможенных пошлин.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Европарламента.

Цель такого шага состоит в том, чтобы еще больше снизить зависимость ЕС от России и Беларуси. Ожидается, что предложенные меры значительно сократят импорт в Евросоюз соответствующих товаров, происходящих из России и Беларуси или экспортируемых из этих стран прямо или косвенно.

Новые пошлины затрагивают такие продукты, как сахар, уксус, мука и корма для животных.

Одобренный законопроект также предусматривает пошлину в 6,5% на удобрения, импортируемые из России и Белоруссии. В 2025-2026 годах также планируют взимать дополнительные €40-45 за тонну удобрений, а к 2028 году эти пошлины вырастут до €430 за тонну.

Предложение будет вынесено на голосование на следующей пленарной сессии Европарламента, которая пройдет в Брюсселе 22 мая.

В ЕС подчеркнули, что доходы от продажи удобрений из России и Беларуси напрямую способствуют ведению войны против Украины.

По состоянию на 2023 год Россия поставляла 25% всех удобрений, импортируемых странами ЕС – это около 3,6 млн тонн, что принесло российскому бюджету 1,28 млрд евро. Новые тарифы должны сократить зависимость и способствовать развитию европейского производства удобрений.

Напомним, еще с прошлого года ЕС обсуждал вопросы возможности повышения пошлины на сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из РФ и Беларуси.

Заметим, что посреди требований России на мирных переговорах было снятие санкций с русских производителей и экспортеров продовольствия, также судов, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями.