ЄС планує підвищити мита на агропродукцію і добрива з Росії та Білорусі на 50%

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі схвалив підвищення мит на 50% на деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари, які досі виключені з-під інших митних зборів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на сайт Європарламенту.

Мета такого кроку полягає в тому, щоб ще більше зменшити залежність ЄС від Росії та Білорусі. Очікується, що запропоновані заходи значно скоротять імпорт до Євросоюзу відповідних товарів, що походять з Росії та Білорусі або експортуються з цих країн прямо чи опосередковано.

Нові мита торкнуться таких продуктів, як цукор, оцет, борошно та корми для тварин.

Схвалений законопроєкт також передбачає мито у 6,5% на добрива, імпортовані з Росії та Білорусі. У 2025–2026 роках також планують стягувати додаткові €40–45 за тонну добрив, а до 2028 року ці мита зростуть до €430 за тонну.

Пропозиція буде винесена на голосування на наступній пленарній сесії Європарламенту, яка відбудеться в Брюсселі 22 травня.

В ЄС наголосили, що прибутки від продажу добрив з Росії та Білорусі безпосередньо сприяють веденню війни проти України.

Станом на 2023 рік Росія постачала 25 % усіх добрив, які імпортували країни ЄС – це близько 3,6 млн тонн, що принесло російському бюджету 1,28 млрд євро. Нові тарифи мають скоротити цю залежність та сприяти розвитку європейського виробництва добрив.

Нагадаємо, ще з минулого року ЄС обговорював питання щодо можливості підвищення мита на сільськогосподарські та продовольчі товари, а також добрива з РФ та Білорусі.

Зауважимо, що серед вимог Росії на мирних переговорах було зняття санкцій з російських виробників та експортерів продовольства, а також суден, задіяних у торгівлі продовольством і добривами.