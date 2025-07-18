Нефть дорожает после новых санкций ЕС против России

Цены на нефть выросли в пятницу после принятия новых санкций ЕС против России. Рынок также реагирует на атаки беспилотников на нефтяные объекты в Ираке и напряженность в поставке сырья, что усиливает опасения дефицита и способствует росту котировок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на нефть

Цены на нефть вырастают на фоне новых санкций ЕС против России и атак на месторождения в Ираке.

Так, по состоянию на утро пятницы фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $0,62 (0,89%) – до $70,14 за баррель, а WTI – на $0,64 (0,95%), до $68,18 за баррель.

На рост цен повлияли сразу несколько факторов. В частности, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России, включающий новые ограничения по нефтяному и энергетическому сектору. Согласно данным Reuters, также планируется снижение предельной цены на российскую нефть до $47,6 за баррель .

Дополнительным фактором стала серия атак дронов в Курдистане (Ирак), которые продолжаются уже четыре дня и привели к остановке около половины нефтедобычи в регионе. Это также повлияло на стоимость контрактов, подняв котировки на $1 в предыдущий торговый день.

Кроме того, аналитики JPMorgan отмечают, что сезон летних путешествий стимулирует спрос : в первые две недели июля мировой спрос на нефть достиг 105,2 млн баррелей в сутки, что на 600 тыс. больше, чем в прошлом.

В итоге, по словам экспертов, высокий спрос компенсирует увеличение предложения со стороны стран ОПЕК+, поэтому рынок остается стабильным, но с потенциалом роста.

Мировые нефтяные рынки остаются напряженными

На мировом нефтяном рынке сохраняется напряженная ситуация из-за уменьшения запасов в США, перебоев с добычей в Иракском Курдистане и растущего спроса в Азии.

По данным правительства США, запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 3,9 млн баррелей, что существенно превышает прогнозы аналитиков, ожидавших снижения всего на 552 тыс. рублей. баррелей. Это свидетельствует о более высоком спросе или ограниченном предложении на внутреннем рынке.

Между тем, в Азии нефтеперерабатывающие заводы возобновляют работу после техобслуживания, что также стимулирует спрос на сырье — особенно в пик сезона потребления.

Ситуацию на рынке дополнительно усложняют атаки беспилотников на нефтяные объекты в Иракском Курдистане. Добыча там сократилась вдвое – с 280 тыс. баррелей в сутки около 140–150 тыс. баррелей. Власти предполагают, что за ударами могут стоять проиранские группировки, хотя официального подтверждения пока нет. Несмотря на это, федеральное правительство Ирака заявило, что экспорт нефти через трубопровод в Турцию будет возобновлен после двухлетнего перерыва.

Аналитики ING прогнозируют, что рынок будет оставаться напряженным до конца квартала, а в дальнейшем возможен рост предложения, в частности, из-за намерений ведущих производителей отменить ограничения на добычу. В то же время неопределенность по тарифной политике США до 1 августа давит на настроения трейдеров.

Напомним, Индия удовлетворит свои потребности в нефти из альтернативных источников, если на российскую энергетику наложат вторичные санкции, как пообещал президент США Дональд Трамп.