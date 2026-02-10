Запланована подія 2

Удари ЗСУ зменшили переробку російської нафти на 19% – Сирський

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Генеральний штаб ЗСУ

Збройні сили України 48 разів у січні уразили об’єкти нафтогазової галузі Росії за допомогою засобів DeepStrike. Через це РФ переробить на 19% менше нафти.

Як пише Delo.ua, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, далекобійні удари України по Росії у січні призвели до того, що річний показник переробки нафти в РФ зменшиться на 19% або 53,4 мільйона тонн. 

Крім того, українська армія завдала 80 авіаударів по Росії, а ударні БпЛА виконали понад 300 тисяч спеціальних завдань.

Також Сирський відзвітував про роботу Повітряних Сил України. Внаслідок їхніх атак по російських аеродромах у січні противник на 5% зменшив удари керованими авіаційними бомбами по території України.

Головнокомандувач додав, що загальні втрати окупантів у перший місяць року склали 31,7 тисячі людей. Це на 9 тисяч перевищує обсяги поповнення російської армії за той самий період. 

Атаки на нафтову інфраструктуру 

З серпня 2025 року Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти, щоб перешкодити воєнним зусиллям Москви та зменшити доходи Кремля. Доходи від нафти й газу становлять від третини до половини загальних надходжень до федерального бюджету Росії.

За даними українських та російських джерел, дрони вразили десятки нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Восени Росія навіть обмежувала експорт бензину, намагаючись забезпечити внутрішній ринок, через гострий дефіцит пального, що виник унаслідок українських атак на російські нафтопереробні заводи та іншу енергетичну інфраструктуру.

Тоді експорт бензину залізницею з Білорусі до Росії  зріс у чотири рази.

Автор:
Світлана Манько