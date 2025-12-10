Нафтопереробний завод у Сизрані зупинив роботу після атаки українських дронів

Нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області Росії припинив роботу після пошкодження унаслідок атаки українських дронів 5 грудня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, дрони влучили в установку первинної переробки нафти CDU-6, що є ключовим обладнанням НПЗ. Зокрема, у серпні цьогоріч обʼєкт також зазнав атаки й потребував двотижневого ремонту.

Нові ремонтні роботи можуть тривати місяць, сказав один із співрозмовників агентства.

У компанії "Роснефть", якій належить НПЗ, не відповіли на запит журналістів про коментар.

Минулого року переробка нафти на Сизранському НПЗ була значно нижчою за потужність – близько 90 тис. барелів на добу. У 2024 році завод виробив 800 тис. тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного палива та 700 тис. тонн мазуту.

Генштабу ЗСУ підтверджував удар по Сизранському НПЗ і повідомляв, що саном на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок.

Атаки на нафтову інфраструктуру

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти. За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько 20 нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Рязанський нафтопереробний завод компанії "Роснефть", один із ключових у російській паливній індустрії, зупинив роботу після нічної атаки українських дронів

Волгоградський НПЗ, який належить російській компанії “Лукойл”, зупинив роботу після ударів українських безпілотників.

Російський чорноморський порт "Новоросійськ" 14 листопада призупинив експорт нафти після атаки українського безпілотника. Монополіст нафтопроводу "Транснефть" у свою чергу призупинив постачання сирої нафти до збутового центру цього порту.