Новини
Дата публікації
Один з найбільших нафтопереробних заводів Росії зупинив роботу вдруге за місяць після атаки дронів

пожежа
Рязанський НПЗ зупинив переробку нафти вдруге за місяць. Фото: росЗМІ

Рязанський нафтопереробний завод компанії "Роснефть", один із ключових у російській паливній індустрії, зупинив роботу після нічної атаки українських дронів 15 листопада. Підприємство буде у вимушеному простої  щонайменше до кінця листопада.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За словами одного зі співрозмовників агенції, до 1 грудня завантаження нафтопродуктів не планується, а підприємство може не відновити роботу щонайменше до кінця листопада.

Пожежа після удару змусила НПЗ зупинити свою головну установку перегонки сирої нафти, річна потужність якої становить понад 8 мільйонів тонн, що дорівнює 48% від загальної потужності заводу.

Губернатор Рязанської області Павло Мальков наступного ранку заявив у Telegram, що "уламки безпілотного літального апарату спричинили пожежу на одному з промислових об’єктів", не уточнивши його назви.

23 жовтня Рязанський НПЗ вже призупиняв роботу частини потужностей через атаку дронів: тоді вийшла з ладу установка первинної переробки АВТ-4 та кілька суміжних агрегатів, що призвело до втрати близько чверті переробки нафти. Наразі завод повністю зупинений — не працює жодна установка.

У 2024 році Рязанській нафтопереробний завод переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти, що становить 4,9% від загального обсягу переробки в Росії, а також виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного пального та 4,3 мільйона тонн мазуту.

Атаки на нафтову інфраструктуру 

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти. За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько 20 нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Волгоградський НПЗ, який належить російській компанії “Лукойл”, зупинив роботу після ударів українських безпілотників у ніч проти 6 листопада.

Російський чорноморський порт Туапсе повністю призупинив експорт палива, а місцевий НПЗ припинив переробку сирої нафти. Це сталося після атаки українських безпілотників на портову інфраструктуру, яка відбулася 2 листопада.

У ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ та  АТ “Морской нєфтяной термінал” у Феодосії 

Автор:
Світлана Манько