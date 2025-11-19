Запланована подія 2

Читати українською

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России остановил работу после атаки дронов

пожар
Рязанский НПЗ остановил переработку нефти вторично через месяц. Фото: росСМИ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть", один из ключевых в российской топливной индустрии, остановил работу после ночной атаки украинских дронов 15 ноября. Предприятие будет в вынужденном простое как минимум до конца ноября.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, до 1 декабря загрузка нефтепродуктов не планируется, а предприятие может не возобновить работу как минимум до конца ноября.

Пожар после удара заставил НПЗ остановить свою главную установку перегонки сырой нефти, годовая мощность которой составляет более 8 миллионов тонн, что составляет 48% от общей мощности завода.

Губернатор Рязанской области Павел Мальков на следующее утро заявил в Telegram, что "обломки беспилотного летательного аппарата повлекли за собой пожар на одном из промышленных объектов", не уточнив его названия.

23 октября Рязанский НПЗ уже приостанавливал работу части мощностей из-за атаки дронов: тогда вышла из строя установка первичной переработки АВТ-4 и несколько смежных агрегатов, что привело к потере около четверти переработки нефти. Пока завод полностью остановлен — не работает ни одна установка.

В 2024 году Рязанский нефтеперерабатывающий завод переработал 13,1 миллиона тонн сырой нефти, что составляет 4,9% от общего объема переработки в России, а также произвел 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного горючего и 4,3 миллиона тонн мазута.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина ужесточила атаки на российские энергетические объекты. По данным украинских и российских источников, дроны поразили около 20 нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Волгоградский НПЗ, принадлежащий российской компании "Лукойл", остановил работу после ударов украинских беспилотников в ночь на 6 ноября.

Российский   черноморский порт Туапсе   полностью приостановил экспорт топлива, а местный НПЗ прекратил переработку сырой нефти. Это произошло после атаки украинских беспилотников на портовую инфраструктуру, состоявшуюся 2 ноября.

В ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ и АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии.

Автор:
Светлана Манько