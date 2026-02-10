Запланована подія 2

Втрати ворога станом на 10 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1448 добу повномасштабної війни становлять 1 248 560 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 лютого втратила:

  • особового складу — близько 1 248 560 (+980) осіб;
  • танків — 11 656 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 24 018 (+5) од.;
  • артилерійських систем — 37 089 (+33) од.;
  • РСЗВ — 1 637 (+0) од.;
  • засобів ППО — 1 297 (+2) од.;
  • літаків — 435 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 347 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 129 160 (+1 198) од.;
  • крилатих ракет — 4 270 (+0) од.;
  • кораблів / катерів — 28 (+0) од.;
  • підводних човнів — 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 77 734 (+182) од.;
  • спеціальної техніки — 4 070 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Світлана Манько