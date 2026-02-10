Втрати ворога станом на 10 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1448 добу повномасштабної війни становлять 1 248 560 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 лютого втратила:

особового складу — близько 1 248 560 (+980) осіб;

танків — 11 656 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 24 018 (+5) од.;

артилерійських систем — 37 089 (+33) од.;

РСЗВ — 1 637 (+0) од.;

засобів ППО — 1 297 (+2) од.;

літаків — 435 (+0) од.;

гелікоптерів — 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 129 160 (+1 198) од.;

крилатих ракет — 4 270 (+0) од.;

кораблів / катерів — 28 (+0) од.;

підводних човнів — 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 77 734 (+182) од.;

спеціальної техніки — 4 070 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

