Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

Потери врага по состоянию на 10 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1448 сутки полномасштабной войны составляют 1 248 560 человек.

Потери России в войне на 10 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 февраля потеряла:

  • личного состава – около 1 248 560 (+980) человек;
  • танков - 11 656 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 24 018 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 37 089 (+33) ед;
  • РСЗО - 1 637 (+0) ед;
  • средств ПВО - 1 297 (+2) ед;
  • самолетов - 435 (+0) ед;
  • вертолетов - 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 129 160 (+1 198) ед;
  • крылатых ракет - 4 270 (+0) ед;
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед;
  • подводных лодок - 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 77 734 (+182) ед;
  • специальной техники - 4 070 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 10 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 110 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 10 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько