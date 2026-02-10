Потери врага по состоянию на 10 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1448 сутки полномасштабной войны составляют 1 248 560 человек.

Потери России в войне на 10 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 февраля потеряла:

личного состава – около 1 248 560 (+980) человек;

танков - 11 656 (+2) ед;

боевых бронированных машин - 24 018 (+5) ед;

артиллерийских систем - 37 089 (+33) ед;

РСЗО - 1 637 (+0) ед;

средств ПВО - 1 297 (+2) ед;

самолетов - 435 (+0) ед;

вертолетов - 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 129 160 (+1 198) ед;

крылатых ракет - 4 270 (+0) ед;

кораблей/катеров - 28 (+0) ед;

подводных лодок - 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 77 734 (+182) ед;

специальной техники - 4 070 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 110 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.