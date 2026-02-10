Запланована подія 2

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1448-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 168 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, 95 авиационных ударов - сбросил 249 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6629 дронов-камикадзе и осуществил 2946 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 68 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Коломийцы, Лесное, Новоселовка, Веселянка, Диброва, Волшебное, Воздвижовка, Гуляйпольское, Верхняя Терса.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава противника и один объект транспортной инфраструктуры.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 73 обстрела. В течение суток зафиксировано одно боеприкосновение.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Волчанск.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло три боевых столкновения в районах Песчаного и Довгенького.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Ставков, Дробышево и Новоселовки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Озерного, Дроновки, Закотного и Платоновки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

На Краматорском направлении зафиксировано одно наступательное действие в районе Ступочек.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Степановка, Ильиновка и Новопавловка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Софиевка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Филиал, Дачное и Гришино.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил две атаки в районе Ивановки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону Привольного, Успеновки, Согласия, Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Загорного и Святопетровки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника в районе Малых Щербаков и Степногорска.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении зафиксировано одно боевое столкновение.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Светлана Манько