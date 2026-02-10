Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026 года

Продолжается 1448-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 168 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, 95 авиационных ударов - сбросил 249 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6629 дронов-камикадзе и осуществил 2946 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 68 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Коломийцы, Лесное, Новоселовка, Веселянка, Диброва, Волшебное, Воздвижовка, Гуляйпольское, Верхняя Терса.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава противника и один объект транспортной инфраструктуры.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 73 обстрела. В течение суток зафиксировано одно боеприкосновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло три боевых столкновения в районах Песчаного и Довгенького.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Ставков, Дробышево и Новоселовки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Озерного, Дроновки, Закотного и Платоновки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно наступательное действие в районе Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Степановка, Ильиновка и Новопавловка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Софиевка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Филиал, Дачное и Гришино.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил две атаки в районе Ивановки.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону Привольного, Успеновки, Согласия, Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Загорного и Святопетровки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника в районе Малых Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении зафиксировано одно боевое столкновение.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

