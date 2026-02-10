Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 10 лютого 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1448-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 168 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 95 авіаційних ударів - скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6629 дронів-камікадзе та здійснив 2946 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 68 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці, Лісне, Новоселівка, Веселянка, Діброва, Чарівне, Воздвижівка, Гуляйпільське, Верхня Терса.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу противника та один об’єкт транспортної інфраструктури.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 73 обстріли. Протягом доби зафіксоване одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення в районах Піщаного та Довгенького.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одну наступальну дію в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія, Дачне та Грішине.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки у районі Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Гуляйполя та в бік Привільного, Успенівки, Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника у районі Малих Щербаків та Степногірська.

На Придніпровському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько