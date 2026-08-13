"Укрнафта" втратила 150 тис. тонн нафтовидобутку через обстріли РФ

Російські обстріли та спричинені ними зупинки виробництва призвели до втрати близько 150 тис. тонн нафтовидобутку "Укрнафти" у січні-червні 2026 року. Через атаки компанія наразі відстає від планових показників з видобутку нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура, до 150 тис. тонн входять як фізично втрачені внаслідок обстрілів обсяги нафти, так і продукція, яку компанія не змогла видобути через вимушені зупинки роботи.

За його словами, втрати за перше півріччя 2026 року були суттєво більшими, ніж за аналогічний період минулого року. Виробничі об’єкти компанії зазнають атак уже четвертий рік, однак цього року частота та кількість ударів зросли.

Ще одним фактором, що стримує нафтовидобуток, Кукура назвав нестабільне електропостачання після російських атак. Найбільше ця проблема впливає на видобувні потужності на сході країни.

У результаті видобуток нафти "Укрнафти" зараз дещо нижчий за план. Водночас видобуток газу, за словами керівника компанії, перевищує планові показники, оскільки цей напрям менше залежить від електропостачання.

Кукура також зазначив, що частка знищеного обладнання компанії продовжує збільшуватися.

Нагадаємо, у липні російські дрони атакували виробничий підрозділ "Укрнафти" на Сумщині. Внаслідок влучань було пошкоджено інфраструктуру та технічне обладнання підприємства.