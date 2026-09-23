Более 68 тысяч человек в Одесской области получат новую систему водоснабжения: строят два водопровода

В Одесской области идет строительство двух групповых водопроводов для обеспечения питьевой водой жителей 29 населенных пунктов в семи территориальных общинах. Проект включает более 68 тысяч человек, а также социальные учреждения, предприятия и хозяйства.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

В общей сложности планируют проложить около 218 километров магистральных водопроводов и около 385 километров разводных сетей по населенным пунктам. Новые системы создаются для общин, ранее пользовавшихся устаревшими сетями или не имеющих стабильного доступа к воде.

"Наша задача - создать надежную систему водоснабжения, которая будет обеспечивать общины водой на долгосрочную перспективу", - отметил министр Николай Калашник.

Детали первого проекта

В первой общине система будет обеспечивать водой 11 населенных пунктов, где проживает около 19,8 тысяч жителей. Проект предусматривает прокладку 84,06 км магистрального водопровода и 180,29 км разводных сетей с проектной мощностью до 50 тысяч кубометров воды в сутки.

На объекте уже обустраивают временную производственную базу, готовят дороги, очищают территорию и выполняют подготовительные работы насосной станции первого подъема, магистрального трубопровода и водозаборного сооружения. Работы включают в себя устройство дамбы намыва, щебеночного основания и монтаж свай.

Ход работ во втором обществе

Второй проект охватывает 18 населенных пунктов, где проживает более 48,6 тысяч человек. Здесь предусмотрена прокладка 133,94 км магистрального водопровода и 204,4 км разводных сетей с проектной мощностью 16,58 тысяч кубических метров воды в сутки.

Строители сосредоточены на возведении насосной станции четвертого подъема и резервуара чистой воды. На площадке идет разработка котлованов, гидроизоляция и армирование фундаментной плиты, а также бетонирование фундамента под башенный кран.

ранее сообщалось, что в Днепропетровской области два проекта по развитию водной инфраструктуры вышли на финальный этап. После завершения работ почти 30 тысяч жителей двух общин получат стабильное водоснабжение и современный водоотвод.