Финишная прямая. Что нужно сделать власти, чтобы завершить ликвидацию ГАСИ

Громко запущенная полгода назад реформа градостроения, казалось бы, застопорившая и отошедшая из-за эпидемии коронавируса и сопротивления незаинтересованных в ней сил, на самом деле продвинулась достаточно глубоко. Главное, что сегодня необходимо для перехода реформы на следующий этап — это политическая воля парламентского большинства, все остальное уже более-менее готово.

В марте, когда Кабинет министров принимал постановление о ликвидации печально известной Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и создании новых органов, призванных разделить между собой функции монопольно принадлежавшие ГАСИ, на реализацию первого этапа реформы отводилось два месяца. Однако почти сразу после этого до страны добрался коронавирус, приведший почти к полному локауту. И для власти, да и для общества в целом, строительная реформа отошла на задний план.

Когда же деловая активность восстановилась, выяснилось, что, во-первых, работа над реформой, пусть и не так быстро, как изначально было заявлено, продолжалась, а во-вторых, реформу тормозит не только опасный вирус и связанные с ним ограничения, но и достаточно широкий спектр сил, не заинтересованный в каких бы то ни было изменениях на строительном рынке.

Итак, на сегодняшний день уже созданы органы, которые должны перебрать на себя функции ликвидируемой ГАСИ. Это Государственная инспекция градостроения (Державна інспекція містобудування) или ДІМ, которая должна осуществлять контроль и надзор за строительством и Государственная сервисная служба градостроения или Госсервисстрой, которая будет исполнять разрешительные, регистрационные сервисные функции в строительстве.

Планировалось создание и третьего органа — Государственного агентства технического регулирования (ДАТР), главной функцией которого стало бы формирование и утверждение государственных строительных норм (ДБН). Сейчас эту функцию выполняет Министерство развития громад и территорий и именно это министерство должно было разработать положение о ДАТР, что запустило бы процесс создания органа. Но за прошедшие с момента старта реформы почти полгода в Минрегионе за эту работу так и не взялись. То ли реформа децентрализации для Минрегиона более приоритетна, то ли не спешат отказываться от права формировать ДБН.

Еще один важный элемент реформы, который уже запущен, пусть пока и в тестовом режиме — Единая государственная электронная система в сфере строительства. Новая система должна заменить строительный реестр, который ранее вела ГАСИ, и к работе которого было очень много претензий. Реестр не находился на балансе государства, а потому, как утверждают в Министерстве цифровой трансформации (именно она разрабатывала новый реестр), в реестр ГАСИ можно было бесконтрольно вносить какие угодно изменения и манипулировать с данными в коррупционных целях. Новая электронная система с одной стороны находится под контролем государства, что защитит ее от вмешательства, а с другой — содержание реестра открыто для всех.

Как бы там ни было, большая часть работы по запуску новой системы регулирования в строительстве уже выполнена, но, чтобы новые органы начали в рабочем режиме выполнять возложенные на них функции, необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. То есть сейчас мяч у Верховной Рады и именно за ней следующий шаг в деле реформы градостроительства.

Как оказалось, необходимые изменения в парламенте также приготовлены. На днях на круглом столе, состоявшемся под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля, глава профильного парламентского комитета Андрей Клочко представил главные наработки законодателей, и эти наработки были в целом позитивно оценены экспертами, и, что самое важное, нашли поддержку у представителей строительного рынка, также участвовавших в их обсуждении на круглом столе.

В частности, в дискуссии приняли участие представители ассоциации "Коло українських будівельників" (КУБ), которая объединяет достаточно широкий круг так называемых средних застройщиков, которым не могло не импонировать то, что власть в законодательных предложениях пошла им на встречу. Так, в законодательстве предлагается закрепить "принцип альтернативности", то есть предоставить заказчикам строительства право самим определять орган, который будет контролировать ход строительных работ. Кроме того, застройщикам предлагают дать право регистрировать строительство и получать разрешение на проведение строительных работ экстерриториально, то есть независимо от места строительства. Также застройщик сможет застраховать свое строительство и тогда функцию контроля будет исполнять уже не государство, а страховщик.

Также законодательные изменения предполагают появление восьми главных региональных инспекторов градостроения (они же начальники межрегиональных подразделений ДИМ), так называемых "строительных шерифов" и главного инспектора градостроения Украины (глава ДИМ). Последний, помимо надзора за контролирующими строительство органами, будет исполнять еще и функцию досудебного арбитра.

Таким образом законодательные изменения, необходимые для перехода реформы на следующий этап, в целом наработаны, и теперь дело за малым — окончательно отшлифовать эти инициативы и проголосовать их в парламенте. Но не все так просто, крупные застройщики, которые достаточно хорошо себя чувствовали при старой системе, достаточно активно пытаются оставить все как есть или ограничиться косметическими изменениями, чтобы и дальше делить строительный рынок внутри ограниченного круга "своих".

Не так давно свое видение реформы представил Офис простых решений и результатов Михеила Саакашвили. Причем сделал это при активном содействии Конфедерации строителей во главе с крупным застройщиком и экс-главой Минрегиона во времена Порошенко Львом Парцхаладзе. Суть их инициатив, которые, к слову, явно противоречат концепции реформы, предложенной Президентом Владимиром Зеленским, свелась к тому, что вся уже проделанная работа в реформировании градостроительства неправильная, и реформу надо начинать заново. Многие эксперты сошлись во мнении, что за предложениями Саакашвили маячит тень крупных застройщиков.

Также реформу регулярно критикуют и другие крупные игроки строительного рынка или связанные с ними люди. Пусть и не слишком откровенно против реформы выступают: крупный застройщик Андрей Вавриш, который говорит про ГАСИ, что "убийством не оживляют", его партнер и нардеп от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко, нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк и другие. Формально все они за реформу, но видят ее по-своему и предлагают альтернативные пути, которые в результате приводят лишь к тому, что реформа тормозится.

Но некоторые наступают на реформу и вполне "в лоб". Так, апофеозом противодействия реформе стал иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать незаконным постановление Кабмина о ликвидации ГАСИ. За этим иском, как пишут СМИ, стоит организация еще одного крупного застройщика — Алексея Кулагина.

Так что сопротивление реформе ГАСИ идет достаточно активное, и сегодня строительная сфера вплотную подошла к некому моменту Х. Либо законодательные изменения будут приняты и тогда остановить реформу будет уже крайне сложно, либо власть будет топтаться на месте к радости крупных застройщиков. При этом у власти есть все, чтобы вывести реформу на следующий этап — понимание, какой реформа должна быть, создано большинство новых органов, наработаны законодательные изменения, и, что самое главное, есть поддержка широкого круга участников рынка и общества. Осталось проявить политическую волю и принять в парламенте нужные законодательные изменения, и тогда у противников реформы, несмотря на все их ресурсы, будет минимум возможностей повернуть ситуацию в выгодное только им русло.

Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua