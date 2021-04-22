Политика 20 минут назад

Грузия вернула в Украину посла, отозванного год назад из-за Саакашвили

Зеленский уговорил Зурабишвили не обращать внимание на назначение им Саакашвили в Нацсовет реформ

Фото: МИД Украины Фото: МИД Украины
Фото: МИД Украины

После почти годичного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Отмечается, что это стало результатом договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора президентов Владимира Зеленского с Саломе Зурабишвили, проведенного 15 апреля.

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21 апреля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднаря с грузинским послом, в ходе которой стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинской-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе.

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Замминистра подробно рассказал Шарашенидзе о нарастающем обострении ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также в Азово-Черноморском регионе, что связано, по его словам, с провокационными и дестабилизирующими действиями России.

"Он привлек внимание к нежеланию РФ соблюдать режим прекращения огня, активному стягиванию войск у российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму", — добавили в МИД.

Шарашенидзе, в свою очередь, выразил солидарность с Украиной, подтвердив неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Стороны также обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях в текущем году.

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Напомним, Грузия отозвала Шарашенидзе в начале мая 2020 года для консультаций в связи с назначением бывшего главы Одесской областной администрации и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Указ о назначении Саакашвили Зеленский подписал 7 мая, а полный состав Нацсовета реформ утвердил указом от 23 июня 2020 года. Саакашвили остается главой совета до сих пор.

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