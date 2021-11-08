Саакашвили доставили в тюремную больницу

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили доставлен из руставской тюрьмы на вертолете в тюремную больницу в Глдани.

Об этом со ссылкой на Пенитенциарную службу Грузии сообщает грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи".

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"Заключенный Михеил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение №18 для обвиняемых и осужденных с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз. Мы будем периодически предоставлять общественности дополнительную информацию", — цитирует телеканал заявление Пенитенциарной службы.

В свою очередь мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что ее сына нет в тюрьме, его забрали на вертолете.

"По моей информации, собрался консилиум, который заключил, что его необходимо перевести в многопрофильную больницу. В это время, игнорируя все, на наших глазах его куда-то забрали. Проехали две бронированные машины и пролетел вертолет. Мы два часа ждем, а ответа нет. Человека нет, забрали", — заявила она перед тюрьмой, куда она пришла на свидание с сыном вместе с внуками.

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Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявлял, что, как считает консилиум врачей, необходимо срочно перевести экс-президента Грузии в многопрофильную гражданскую клинику.

Перед этим гендиректор грузинского телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом Саакашвили, сообщил, что в тюремной больнице планируют имитировать бунт для ликвидации экс-президента Грузии.

Напомним, что Саакашвили тайно приплыл в Грузию в ночь на 29 сентября, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего быстро съездил в Батуми, где записал видеоролик, и уехал в Тбилиси, где в квартире водителя грузовика его и задержали правоохранители.

Экс-президенту вменили незаконный переход границы, что в Грузии считается уголовным преступлением, и поместили в СИЗО в городе Рустави. Тот, в свою очередь, объявил голодовку.

Кроме того, в предыдущие годы против него заочно было вынесено два приговора с санкцией в виде тюремного заключения: один за злоупотребление полномочиями при помиловании четырех сотрудников МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани, а второй за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.