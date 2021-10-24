Политика 1 час назад

В тюремной больнице планируется ликвидация Саакашвили — адвокат

Адвокаты требуют, чтобы власти в ближайшие часы решили вопрос госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Саакашвили и позаботиться о его здоровье с учетом всех нужд

Саакашвили продолжает голодовку уже 24-й день Саакашвили продолжает голодовку уже 24-й день
Саакашвили продолжает голодовку уже 24-й день

В тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации экс-президента Грузии Михаела Саакашвили.

Об этом сегодня на брифинге заявил гендиректор грузинского телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом Саакашвили, передают Новости-Грузии.

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Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. В Минюсте Грузии согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных.

"Перевод в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешними властями страны. Будет т.н. имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михаела Саакашвили", — сказал Гварамия.

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Адвокаты требуют, чтобы власти в ближайшие часы решили вопрос госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Саакашвили и позаботиться о его здоровье с учетом всех нужд.

"Существует риск остановки сердца. В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений. В тюремной больнице это невозможно", — сказал Гварамия.

Он обратился к Народному защитнику Грузии Нино Ломджария с просьбой о содействии. Адвокаты также требуют разъяснений от главы Минздрава Екатерины Тикарадзе и министра юстиции Рати Брегадзе. Накануне Брегадзе обвинил личного врача Саакашвили и одного из членов консилиума Николоза Кипшидзе во лжи, заявив, что вопрос перевода экс-президента в клинику гражданского сектора с ним не обсуждали.

Напомним, что Саакашвили тайно приплыл в Грузию в ночь на 29 сентября, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего быстро съездил в Батуми, где записал видеоролик, и уехал в Тбилиси, где в квартире водителя грузовика его и задержали правоохранители.

Экс-президенту вменили незаконный переход границы, что в Грузии считается уголовным преступлением, и поместили в СИЗО в городе Рустави. Тот, в свою очередь, объявил голодовку.

Помимо того, в предыдущие годы против него заочно было вынесено два приговора с санкцией в виде тюремного заключения — один за злоупотребление полномочиями при помиловании четырех сотрудников МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани, а второй за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

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