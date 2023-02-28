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Финляндия начала строительство стены на границе с РФ
Работы должны быть завершены к концу июня.
Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ. Деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода Иматра. Об этом сообщает финское издание YLE.
В районе Иматра сначала будет возведен трехкилометровый тестовый участок.
Рядом с ограждением также будет построена дорога для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. Также будет установлено освещение на некоторых участках.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Забор на восточной границе будет проходить и по частным землям, поэтому власть будет проводить переговоры с землевладельцами.
Работы должны быть завершены к концу июня.
Отмечается, что в ближайшие несколько лет вдоль восточной границы будет возведено в общей сложности около 200 километров заграждений. Цель проекта – затруднить нежелательное пересечение границы.
Напомним, что Украина строит фортификационные сооружения на границе с Молдовой.