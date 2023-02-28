Финляндия начала строительство стены на границе с РФ

Работы должны быть завершены к концу июня.

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Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ. Деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода Иматра. Об этом сообщает финское издание YLE.

В районе Иматра сначала будет возведен трехкилометровый тестовый участок.

Рядом с ограждением также будет построена дорога для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. Также будет установлено освещение на некоторых участках.

Забор на восточной границе будет проходить и по частным землям, поэтому власть будет проводить переговоры с землевладельцами.

Работы должны быть завершены к концу июня.

Отмечается, что в ближайшие несколько лет вдоль восточной границы будет возведено в общей сложности около 200 километров заграждений. Цель проекта – затруднить нежелательное пересечение границы.

Напомним, что Украина строит фортификационные сооружения на границе с Молдовой.