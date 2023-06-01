Зеленский прибыл в Молдову для участия в саммите ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 июня, прибыл в Молдову, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Об этом Зеленский сообщил в телеграмме.

"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию "Петриотов". ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - написал президент.

Заметим, что в Молдове проходит вторая встреча Европейского политического сообщества с участием 47 стран Европы.

В частности, к участию в саммите приглашены лидеры всех 27 стран ЕС, а также Албании, Андорры, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Армении, Грузии, Исландии, Косово, Лихтенштейна, Молдовы, Монако, Черногории, Северной Македонии, Норвегии, Сан Марино, Сербии., Швейцарии, Турции, Украины и Великобритании.

31 мая в Молдову прибыли президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. К участию в саммите приглашены президент Европейского совета и президент Европейского парламента.

Напомним, Урсула фон дер Ляен заявила, что война против Украины является ключевым моментом для Европы, поскольку борьба идет и за европейские ценности. Она призвали страны, в которых есть дальнобойное оружие, предоставить его Украине.