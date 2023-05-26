Канада передасть Україні ракети AIM-9: що це за зброя

Уряд Канади вирішив, що на безоплатній основі передасть Україні 43 ракети AIM-9 із запасів CAF, з розрахунком, що зброя допоможе Україні захистити небо від російських атак.

Про це повідомила міністр оборони Канади Аніна Ананд, передає пресслужба уряду.

AIM-9 Sidewinder — американська ракета класу "повітря — повітря" ближнього радіуса дії. AIM-9 є на озброєнні в США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Австралії та в інших країнах світу. В різні роки ракету експлуатували військово-повітряні сили понад 50 країн.

Вона також проінформувала, що анонсована у квітні поставка стрілецької зброї та боєприпасів йде за планом. В Україну вже доставлено кулемети, автомати, набори для чищення та магазини. В дорозі — 1 млн патронів калібру 5,56 мм і 4800 штурмових гвинтівок. Очікується, що до літа всі 21 тисяча одиниць стрілецької зброї та 2,4 мільйона боєприпасів будуть в Україні.

"Підтримка України Канадою непохитна. Коли я подорожую Канадою, я бачу українські прапори на будинках, малих підприємствах та автомобілях – тому що канадці розуміють, що боротьба України за самооборону – це також боротьба за суверенітет, свободу та незалежність. На сьогоднішній продуктивній зустрічі ми обговорили найнагальніші оборонні пріоритети України, і я підтвердила, що Канада буде поруч, щоб підтримувати Україну в короткостроковій і довгостроковій перспективі", — сказала Аніта Ананд.

З початку 2022 року Канада виділила понад 8 млрд доларів допомоги Україні, у тому числі понад 1 млрд доларів військової допомоги. В цю суму входять поставки восьми основних бойових танків Leopard 2A4 і однієї броньованої евакуаційної машини, зенітно-ракетної системи (NASAMS) з відповідними боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкова зброя, стрілецька зброя, гаубиці M777 і відповідні боєприпаси тощо.

Нагадаємо, у травні Канада також разом з Латвією проводить навчання для українських військових. Оттава вже підготувала понад 36 000 українських військовослужбовців.