Дания готова передать F-16 Украине, но есть нюанс

Правительство Дании готово передать Украине истребители F-16. Однако это произойдет при одобрении США, которые производят эти самолеты.

Об этом заявил и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Radio 4.

"Хочу сказать, что не могу себе представить, чтобы мы не поддержали это. Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою борьбу. Это касается и датских истребителей F-16", - отметил он.

В то же время Radio 4 отмечает, что несколько дней назад министр заявлял, что Дания еще не приняла решение о предоставлении датских истребителей.

Украинские пилоты в ближайшее время приедут в Данию, где будут учиться управлять самолетами F-16 и обслуживать их.

Напомним, Дания и Нидерланды возглавили европейскую авиационную коалицию. Уже к июлю предстоит готовая программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки украинских военных на самолетах F-16. Свою помощь в тренировке украинских лётчиков также предложили Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

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