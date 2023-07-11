Украинская Delta прошла тесты НАТО и готова взаимодействовать с F-16

После успешного прохождения тестов НАТО украинская система боевого управления и обработки информации Delta может интегрировать западную технику и, в частности, истребители F-16.

Об этом 11 июля сообщила пресс-служба ОО "Аэроразведка".

Фото: Facebook/ Aerorozvidka

Delta тестировали во время ежегодных учений НАТО CWIX по взаимосовместимости национальных боевых и информационных систем с системами и протоколами НАТО. Мероприятие проходило в Польше.

Украинскую разработку протестировали с 15 системами из 10 стран, включая 3 системы, разработанные непосредственно НАТО. Все тесты на взаимосовместимость были удачными.

Delta также успешно прошла тестирование 4 протоколов обмена данными, по которым работает большинство вооружений, получаемых Украиной от партнеров. В частности, протестировали протокол Link 16, позволяющий получать данные в Delta с истребителей F-16.

"Это мощный шаг. Ведь благодаря Delta солдаты в режиме онлайн видят поле боя с расположением вражеских сил. Это единственная платформа в Украине, где подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, новейшей техники, стационарных камер, радаров, чатбот и т.д. Все эти данные позволяют качественно планировать военные операции и эффективно уничтожать захватчиков", - прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

CWIX – это ежегодные учения НАТО, где тестируют на взаимосовместимость национальные боевые и информационные системы с системами и протоколами НАТО. Delta – единственная из существующих украинских военных систем, построенная по стандартам НАТО, успешно тестируемой на CWIX с 2018 года. В этом году Украина проверила обмен ситуационной осведомленностью в интернациональной среде учений CWIX, в которых участвовало 1900 специалистов 40 наций.

Delta – это платформа по ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны. Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, дающий нашим военным значительное преимущество над врагом.

Напомним, Delta официально была введена в Силах обороны Украины в начале февраля. Известно, что разработка системы началась еще в 2015 году, а уже с 2016-го ее стали использовать Военно-морские силы Вооруженных сил Украины. В 2019 году Главное управление разведки Минобороны сообщало о ее применении в зоне Операции объединенных сил в Донбассе.