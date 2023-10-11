Бельгія таки передасть Україні винищувачі F-16

Бельгія відправить Україні кілька своїх винищувачів F-16 у рамках військової допомоги з 2025 року. Про це заявила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер в ефірі Bel RTL.

Вона зазначила, постачання залежить "від нарощування наших нових можливостей F-35".

Окрім передачі повітряних суден, Бельгія продовжить роботу з підготовки пілотів і запропонує піклуватися про технічне обслуговування всього парку F-16 в рамках авіаційної коаліції. За словами Дедондер, її країна планує продовжувати надання допомоги Україні.

Як розповіла чиновниця, бельгійський персонал готуватиме українських пілотів у Бельгії, Данії та, ймовірно, ще в одній із країн Європейського Союзу.

"Я думаю, що те, що ми пропонуємо, є фундаментальним і набагато кращим, ніж просте оголошення про відправку кількох F-16", – додала міністерка оборони Бельгії.

Передача F-16: хронологія обговорень

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється місяцями. У травні президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків.

Одним із головних аспектів є навчання українських пілотів і техперсоналу на західній техніці. У липні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков підписав із 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українців. Як зауважував урядовець, лідерство в цьому процесі взяли на себе Данія та Нідерланди.

У серпні стало відомо, що навчання українських пілотів, інженерів та техніків на F-16 розпочалося.

А Зеленський під час візиту до Нідерландів оголосив про домовленість щодо передачі 42-х винищувачів F-16 Україні. Також тоді стало відомо, що Данія надасть 19 таких літаків.

Що стосується Бельгії, то в кабінеті прем’єра Александра де Кроо заявляли, що країна може лише навчати пілотів, але передачу F-16 не здійснюватиме. Причиною відмови називали те, що всі бельгійські літаки використовуються, зокрема, для захисту повітряного простору країн Бенілюксу й Балтії.

Однак пізніше де Кроо повідомив, що Міністерство оборони Бельгії вивчить можливість надання F-16 Україні. Очікується, що протягом найближчих років Брюссель замінить свої F-16 новими винищувачами F-35.

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