Первые украинские пилоты закончили обучение на F-16 в Британии

Первые 10 украинских пилотов прошли базовое обучения на истребителях F-16 в Великобритании.

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Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

"10 пилотов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании и однажды станут первой линией обороны в защите неба Украины от путинских сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках обучения опытные инструкторы ВВС Британии обучали пилотов управлять самолетом общего профиля, управлять самолетом по приборам, навигации на нижнем и углубленном уровне.

Украинские защитники неба также прошли курсы английского языка для улучшения взаимодействия с воздушными силами НАТО, ведь английский является стандартизированным языком полетов.

Теперь группа пилотов перейдет к углубленной летной подготовке, проводимой военно-воздушными силами Франции.

"Я хотел бы поздравить этих отважных пилотов с завершением начальной подготовки здесь, в Великобритании. Благодаря всемирно известным навыкам RAF, эти пилоты получили лучшую подготовку и теперь на шаг ближе к тому, чтобы присоединиться к борьбе против незаконного вторжения Путина", - подчеркнул министр. обороны Великобритании Грант Шаппс.

Истребители F-16 для Украины

В настоящее время Украина ведет подготовку инфраструктуры к эксплуатации западных истребителей F-16, исходя из того, что они будут одной из целей для ударов россиян.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по оптимистическому сценарию, поставки самолетов будут в первой половине 2024 года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.

Чтобы Украина смогла получить и обслуживать современные истребители, при Министерстве обороны Украины создана специальная структура, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в декабре сообщил, что Нидерланды начали готовить к передаче в Украину первую партию истребителей F-16, состоящую из 18 самолетов. Всего Нидерланды готовы предоставить Украине 42 самолета.

От Дании Украина может получить первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале этого года.

Источник фото: ua.depositphotos.com