Розміщення ядерної зброї в Білорусі. У ЄС відповіли, чи мають підтвердження від режиму Лукашенка

Європейський Союз не має підтверджень від нинішньої влади Білорусі про те, що оголошений президентом Росії Володимиром Путіним план розмістити на білоруській території стратегічну ядерну зброю насправді буде втілений.

Про це заявив представник Європейської комісії Пітер Стано.

"Якщо після відповідного оголошення Путіна це справді відбудеться, це буде подальшою ескалацією та прямою загрозою європейській безпеці. Ми не бачили підтверджень білоруської сторони про те, що це стоїть на порядку денному або відбувається. Якщо це станеться, звісно, будуть наслідки", - зазначив він.

Коментуючи можливі санкції, представник Єврокомісії нагадав, що це – "конфіденційна процедура".

"Коли йдеться про санкції, це компетенція держав-членів, і ми зазвичай попередньо не обговорюємо санкції до того моменту, коли їх буде прийнято. Ми готові до будь-якого сценарію… Спочатку дуже важливо відкинути це оголошення і подивитися, що білоруська сторона, режим Лукашенка, який вже є співучасником цієї брутальної та незаконної агресії, що він скаже щодо цього. Але факт полягає в тому, що це буде подальшою ескалацією та поставить у небезпеку європейську безпеку. Це не залишиться без відповіді з боку держав-членів", - запевнив Стано.

Нагадаємо, що про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня.

У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною. В Альянсі звинуватили Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи нещодавній вихід РФ із ядерного договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

Через плани РФ Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Дипвідомство назвало наміри країни-агресорки "черговим провокативним кроком злочинного Путінського режиму".