У Раді відповіли, чи посилять в Україні мобілізацію через розміщення ядерної зброї у Білорусі

Мобілізацію в Україні поки не планують посилювати, навіть на тлі заяв президента країни-агресора Росії Володимира Путіна про ймовірне розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Про це заявив член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода".

Він запевнив, що наразі загроз розгортання другого фронту на півночі України немає.

"На постійній основі в Білорусі перебувають 5-6 тисяч батальйонів, один загін спецпризначення. Вони здійснюють певні демонстраційні дії, але ознак того, що з території Республіки Білорусь може бути розширена агресія, на даний момент немає", - сказав Веніславський.

Він наголосив, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росіїпроводиться загальна мобілізація і запевнив, що наразі ресурсу вистачає.

"На сьогодні потреб, за висновками наших військових, у різкому збільшенні мобілізаційного ресурсу немає. Мобілізаційні заходи проводяться постійно", - додав Веніславський.

Раніше керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо Білорусь все ж отримає від Росії ядерну зброю.

Президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі.

У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною. В Альянсі звинуватили Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи нещодавній вихід РФ із ядерного договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).