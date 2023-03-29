"Це небезпечна розмова". Байден прокоментував плани Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі

Президент США Джо Байден стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Про це він заявив журналістам, пише CNN.

"Вони ще не зробили цього, якщо тільки нічого не сталося, поки я був у вертольоті. Звичайно, я стурбований цим… Про що я говорив з вами протягом останнього року? Це небезпечна розмова, і вона викликає занепокоєння", - зазначив він.

Як передає "Укрінформ", координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США продовжують уважно відстежувати ситуацію навколо заяв Кремля про ядерну зброю, однак не бачать свідчень підготовки РФ до її застосування в Україні.

"Ми не помітили жодних кроків з боку президента РФ Володимира Путіна в контексті того, що він пообіцяв зробити. І ми не побачили ознак того, що Путін схиляється або наближається до будь-яких приготувань до використання тактичної ядерної зброї в Україні", - зазначив він.

Кірбі нагадав, що Сполучені Штати неодноразово попереджали про серйозні наслідки, якщо Росія вдасться до застосування ядерних боєприпасів. США продовжують уважно стежити за розвитком ситуації.

Президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі.

У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною. В Альянсі звинуватили Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи нещодавній вихід РФ із ядерного договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).