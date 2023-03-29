Зеленский объяснил, для чего Путин размещает ядерное оружие в Беларуси

Президент Украины считает, что российский диктатор не получил надлежащих гарантий от Китая.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press.

Издание отмечает, что на прошлой неделе лидер Китая Си Цзиньпин посетил Россию, подняв перспективу того, что Пекин может быть готов предоставить Москве оружие и боеприпасы. Но визит завершился без каких-либо важных объявлений. Через несколько дней Владимир Путин объявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Зеленский предположил, что этот шаг Путина имеет целью отвлечь внимание от отсутствия гарантий, полученных от Китая.

"Что это значит? Это значит, что визит не был хорош для России", - предположил Зеленский.

Напомним, что ранее китайский лидер заявил о намерениях после посещения Москвы провести онлайн-переговоры с Владимиром Зеленским.

Китай выступает против размещения российского ядерного оружия в Беларуси и считает, что следует снижать стратегические риски, а не повышать их.