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Зеленский объяснил, для чего Путин размещает ядерное оружие в Беларуси
Президент Украины считает, что российский диктатор не получил надлежащих гарантий от Китая.
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press.
Издание отмечает, что на прошлой неделе лидер Китая Си Цзиньпин посетил Россию, подняв перспективу того, что Пекин может быть готов предоставить Москве оружие и боеприпасы. Но визит завершился без каких-либо важных объявлений. Через несколько дней Владимир Путин объявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.
Зеленский предположил, что этот шаг Путина имеет целью отвлечь внимание от отсутствия гарантий, полученных от Китая.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Что это значит? Это значит, что визит не был хорош для России", - предположил Зеленский.
Напомним, что ранее китайский лидер заявил о намерениях после посещения Москвы провести онлайн-переговоры с Владимиром Зеленским.
Китай выступает против размещения российского ядерного оружия в Беларуси и считает, что следует снижать стратегические риски, а не повышать их.