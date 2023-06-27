Загроза теракту на Запорізькій АЕС. Названо кількість людей, яких можуть евакуювати в разі катастрофи

У випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції можуть евакуювати близько 140 тисяч людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він зазначив, що ці люди перебувають в 50-кілометровій зоні навколо станції. Йдеться про дві громади Запорізької області й пару районів Запоріжжя. Крім того, влада готується приймати людей із окупованої території.

"Відповідно до планів евакуації у нас є маршрути евакуації, пункти евакуації, пункти знезараження і також ми з міжнародними партнерами і волонтерами організуємо заміну речей у разі необхідності", – висловився чиновник.

Також Малашко додав, що наразі всі показники в нормі – як біля станції, та і за її межами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що РФ готується до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту на ЗАЕС. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Своєю чергою США наразі не вважають неминучою загрозу підриву ЗАЕС. Однак, як зауважив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Штати уважно стежать за цим.