Россияне готовятся перевести четвертый энергоблок ЗАЭС в "горячий режим" – МАГАТЭ

Российские оккупанты готовятся к переводу блока №4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из режима "холодной остановки" в "горячую остановку".

Об этом сообщило Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ в течение последних дней продолжили инспектировать ЗАЭС и не обнаружили мин или взрывчатки, но до сих пор не получили доступ к крышам третьего и четвертого блоков реакторов, где может быть взрывчатка.

В МАГАТЭ также заявляют, что два основных водоема для охлаждения реакторов ЗАЭС имеют стабильный уровень воды, который снижается всего на 1-2 см в сутки. В настоящее время ЗАЭС имеет запас воды на несколько месяцев.

В то же время россияне готовятся перевести 4-й энергоблок ЗАЭС с холодной остановки на горячий. Оккупанты утверждают, что это нужно для вывода блока №5 из "горячей остановки", в "холодную остановку" для проведения профилактических работ. Остальные блоки остаются в режиме "холодной остановки".

В МАГАТЭ отмечают, что пар, производимый одним блоком во время "горячей остановки", используют для различных целей ядерной безопасности, включая переработку жидких радиоактивных отходов, собранных в резервуарах для хранения.

"Эксперты МАГАТЭ настоятельно рекомендуют ЗАЭС изучить все возможные варианты установки внешнего котла для выработки необходимого пара, что позволило бы перевести все энергоблоки в состояние "холодной остановки", поскольку Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение об ограничении работы всех шести блоков в состоянии "холодной" остановки", – отмечают в МАГАТЭ.

Напомним, на оккупированной ЗАЭС российские операторы продолжают игнорировать призывы регуляторов безопасности МАГАТЭ и НАЭК "Энергоатома" перевести последний частично работающий реактор под их наблюдением в состояние полной остановки.

Как отмечают в "Энергоатоме", энергоблок №5 Запорожской АЭС был введен в эксплуатацию почти 35 лет назад. Он нуждается в своевременном и качественном техническом обслуживании, иначе его эксплуатация становится опасной.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе теракта

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что, по информации разведки, РФ готовит теракт на Запорожской АЭС. Захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой до четырех из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

Генштаб ВСУ 4 июля сообщил, что украинские официальные лица начали подготовку к возможной российской провокации на ЗАЭС "в ближайшее время" и предупредил, что российские силы разместили предметы, "подобные взрывным устройствам" на внешних крышах третьего и четвертого блоков ЗАЭС, чтобы обвинять Украину в повреждении этих территорий вроде бы из-за обстрелов.

В свою очередь россияне начали распространять сообщения о том, что в ночь на 5 июля ВСУ якобы планируют нанести удар по Запорожской АЭС. Как заверили в украинской разведке, это только очередная информационная провокация противника.

Несмотря на напряженную ситуацию, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в последнее время проводили проверки на Запорожской атомной электростанции , не обнаружили на ЗАЭС никаких взрывоопасных предметов.

Эксперты American Nuclear Society (Американского ядерного общества) тщательно изучили самые плохие из возможных сценариев техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и не предполагают возможных последствий для здоровья населения, связанных с радиацией.

Между тем, Украина готовится к любым сценариям развития событий вокруг ЗАЭС. Поэтому жителям населенных пунктов, прилегающих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.