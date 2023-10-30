Россияне переведут еще один энергоблок ЗАЭС в состояние горячей остановки

Оккупанты планируют перевести в состояние горячей остановки энергоблок №3, который с марта 2022 года находился в плановом ремонте. Это значит, что его разогреют до номинальных параметров.

Об этом сообщил и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков.

По его словам, закрытие и сборка реакторной установки энергоблока №3, которая по условиям лицензии должна находиться в состоянии холодной остановки, приводит к повышению риска возникновения аварийной ситуации с радиационными последствиями.

В то же время фактическая недееспособность системы радиационного мониторинга на территории Запорожской атомной электростанции затрудняет своевременное выявление возможного радиационного инцидента.

Он добавил, что на промышленной площадке ЗАЭС сегодня нет достаточного количества квалифицированного персонала, способного качественно и безопасно собрать реакторную установку или хотя бы контролировать качество этого сборника.

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Кориков подчеркнул, что согласно лицензии Госатомрегулирования, на Запорожской атомной электростанции все шесть энергоблоков должны находиться в состоянии холодной остановки. Однако, оккупанты нарушили условия и перевели энергоблоки № 4 и № 5 в горячее состояние, что крайне опасно.

В то же время энергоблок №6, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодное".

В "Энергоатоме" заявляли, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию энергоблока №4. После фактического исчезновения Каховского водохранилища существуют реальные риски недостаточной подкормки ЗАЭС охлаждающей водой.

Глава компании Петр Котин отмечал, что четвертый энергоблок Запорожской АЭС несет угрозу в состоянии "горячего остановки", ведь оборудование не ремонтируется, но работает.