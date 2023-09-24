На ЗАЭС пробурили 10 скважин для охлаждения реакторов

На территории оккупированной Запорожской АЭС пробурили десять скважин для подземных вод для долгосрочного охлаждения остановленных реакторов.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

По его словам, на ЗАЭС завершение бурения скважин, что приблизило станцию к долгосрочному решению проблемы обеспечения охлаждения водой остановленных реакторов после разрушения Каховской ГЭС в июне.

Как сообщил Гросси, более 200 кубометров воды теперь можно будет подавать в пруды, охлаждающие шесть реакторов ЗАЭС и отработанное ядерное топливо.

Пруд-охладитель оккупированной ЗАЭС остается невредимым и содержит большой объем воды, который, по оценке МАГАТЭ, может обеспечить охлаждение остановленных реакторов ЗАЭС в течение многих месяцев.

Также в МАГАТЭ сообщают, что на территории оккупированной ЗАЭС остаются мины, установленные ранее захватчиками.

"Команда МАГАТЭ не заметила тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остались на месте", – отметил Гросси.

Он добавил, что энергоблоки №2 и 5 остаются в состоянии "холодной" остановки, а энергоблок №6 – в состоянии "горячей" остановки.

Кроме того, МАГАТЭ обеспокоено укомплектованностью станции персоналом, поскольку с начала вооруженного конфликта ЗАЭС оставило значительное количество сотрудников, что негативно влияет на безопасную эксплуатацию крупнейшего ядерного объекта в Европе.

Эксперты МАГАТЭ также сообщили, что радиационный фон на ЗАЭС в норме.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Оккупированная ЗАЭС имеет шесть энергоблоков, пять из которых украинское Госатомрегулирование в августе 2022 и феврале 2023 года распорядилось перевести в состояние "холодной остановки". В июне ведомство распорядилось перевести в это состояние и оставшийся в "горячем" энергоблок №5. Однако оккупанты сделали это только в конце июля – через несколько дней после того, как перевели энергоблок №4 из режима "холодной остановки" в "горячий".

В "Энергоатоме" заявляли, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию энергоблока №4. После фактического исчезновения Каховского водохранилища существуют реальные риски недостаточной подкормки ЗАЭС охлаждающей водой.

Глава компании Петр Котин отмечал, что четвертый энергоблок Запорожской АЭС несет угрозу в состоянии "горячего остановки", ведь оборудование не ремонтируется, но работает.

10 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что оккупанты начали переводить четвертый энергоблок в "холодное" состояние после обнаружения утечки воды в одном из четырех парогенераторов.