Оккупанты похитили еще одного работника Запорожской АЭС

Около месяца назад, 18 июля 2023 года, захватчики похитили еще одного работника временно оккупированной Запорожской АЭС – начальника смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения Сергея Спартесного, которому более 60 лет.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Там отмечают, что вооруженные российские военные пришли домой к мужу и забрали его в местный оккупационный отдел полиции.

"Раньше в доме сотрудника ЗАЭС неоднократно проводились обыски, рашисты постоянно проверяли компьютер, телефон и социальные сети", - сообщают в "Энергоатоме".

Там добавляют, что все это время Сергей Спартесный находится в полиции и до сих пор нет никакой информации ни о его состоянии здоровья, ни об обвинениях, выдвигаемых оккупантами. Связи с мужчиной просто нет.

"Обращаемся ко всему мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры дляосвобождения всех работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы просто за то, что они украинцы!", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Заметим, на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции правила работы и пребывания на объекте ежедневно становятся для работников все более жесткими. На ЗАЭС усилился контроль над атомщиками, а персоналу даже запрещено общаться между собой.

Кроме того, дети некоторых работников ЗАЭС были взяты в заложники российскими оккупантами и вывезены на территорию России, чтобы мотивировать этих людей следовать указаниям захватчиков.

Напомним, 30 сентября 2022 года оккупанты похитили тогдашнего генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова и держали его в плену. 3 октября его освободили из плена. Позже неоднократно сообщалось, что россияне похищали и других работников станции, в том числе заместителя гендиректора.

5 октября 2022 года было объявлено о создании в структуре "Росатома" "Эксплуатирующей организации ЗАЭС". Тогда же НАЭК "Энергоатом" решила уволить Мурашова и возложить на себя обязанности законного гендиректора станции на своего руководителя Петра Котина, перенеся администрирование объекта в Киев. Также тогда оказалось, что оккупанты украли печать ЗАЭС, но "Энергоатом" просто признал ее уже недействительной .