Окупанти викрали ще одного працівника Запорізької АЕС

Близько місяця тому, 18 липня 2023 року, загарбники викрали ще одного працівника тимчасово окупованої Запорізької АЕС – начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного, якому понад 60 років.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Там зауважують, що озброєні російські військові прийшли додому до чоловіка та забрали його до місцевого окупаційного відділку поліції.

"Раніше в будинку працівника ЗАЕС неодноразово проводилися обшуки, рашисти постійно перевіряли комп’ютер, телефон та соціальні мережі", - повідомляють в "Енергоатомі".

Там додають, що весь цей час Сергій Спартесний перебуває в поліції й досі немає жодної інформації ні про його стан здоров’я, ні про звинувачення, які висувають окупанти. Зв’язку із чоловіком просто немає.

"Звертаємося до усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи просто за те, що вони українці!", - наголошують в "Енергоатомі".

Зауважимо, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції правила роботи і перебування на об'єкті чи не щодня стають для працівників дедалі жорсткішими. На ЗАЕС посилився контроль над атомниками, а персоналу заборонено навіть спілкуватись між собою.

Крім того, діти деяких працівників ЗАЕС були взяті в заручники російськими окупантами і вивезені на територію Росії, аби мотивувати цих людей виконувати вказівки загарбників.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року окупанти викрали тодішнього генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова та тримали його в полоні. 3 жовтня його звільнили з полону. Пізніше неодноразово повідомлялося, що росіяни викрадали й інших працівників станції, зокрема заступника гендиректора.

5 жовтня 2022 року було оголошено про створення в структурі "Росатому" "Експлуатуючої організації ЗАЕС". Тоді ж НАЕК "Енергоатом" вирішила звільнити Мурашова і покласти обов'язки законного гендиректора станції на свого керівника Петра Котіна, перенісши адміністрування об'єкту до Києва. Також тоді виявилося, що окупанти вкрали печатку ЗАЕС, але "Енергоатом" просто визнав її вже недійсною.