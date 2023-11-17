Витік реагентів та порушення технічних вимог експлуатації обладнання: що відбувається на ЗАЕС

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС російські загарбники порушують технічні вимоги експлуатації обладнання. Через злочинні дії рашистів на енергоблоці №5 Запорізької АЕС продовжується витік реагентів з першого контура в другий.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що окупанти не дотримуються низки технологічних вимог, покликаних гарантувати безпечну та коректну експлуатацію обладнання. Це стосується передусім енергоблоків ЗАЕС № 2, 4 та 6.

Зокрема, фейкове керівництво ЗАЕС наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції (РДЕС), не врахувавши, що при нагріванні саме це мастило починає інтенсивно пінитися. Це призводить до зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель-генераторів.

"Такі дії некомпетентного та нелегітимного "керівництва" ЗАЕС від Росатома ведуть до неминучої деградації обладнання і систем, важливих для безпеки станції. Зрештою це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки – дизель-генераторів, із подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію. Після деокупації ЗАЕС всі, хто зараз свідомо виконує злочинні накази окупантів, порушуючи ліцензії українського регулятора, будуть відповідати за свої дії", – наголосив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Він додав, що все вищезазначене разом зі спробами перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного "холодного" стану в "гарячий" є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України та збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.

Крім того, внаслідок переведення – в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання та вимог Енергоатома – 5-го енергоблока тимчасово окупованої ЗАЕС у "гарячий" стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий.

Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан "холодного зупину", використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції.

Як зауважують в Енергоатомі", через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, котрий втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочистки, вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори.

"Дії рашистів є абсолютно некомпетентними. Їхні намагання вивести з ремонту енергоблок №3 та розігріти його до "гарячого" стану, щоб натомість енергоблок №5 вивести в "холодний зупин", є черговою спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕС", – наголосив Котін, додавши, що такі дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока АЕС.

Нагадаємо, 14 листопада 2023 року через некомпетентні дії російських загарбників стався частковий блекаут на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

29 вересня Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.