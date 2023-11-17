Утечка реагентов и нарушение технических требований эксплуатации оборудования: что происходит на ЗАЭС

На временно оккупированной Запорожской АЭС российские захватчики нарушают технические требования по эксплуатации оборудования. Из-за преступных действий рашистов на энергоблоке №5 Запорожской АЭС продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что оккупанты не соблюдают ряд технологических требований, призванных гарантировать безопасную и корректную эксплуатацию оборудования. Это касается, прежде всего, энергоблоков ЗАЭС № 2, 4 и 6.

В частности, фейковое руководство ЗАЭС приказало использовать смазку российского производства для резервной дизельной электростанции (РДЭС), не учитывая, что при нагревании именно эта смазка начинает интенсивно пениться. Это приводит к снижению давления в системе и автоматическому отключению дизель-генераторов.

Такие действия некомпетентного и нелегитимного руководства ЗАЭС от Росатома ведут к неизбежной деградации оборудования и систем, важных для безопасности станции. ЗАЭС все, кто сейчас сознательно выполняет преступные приказы кафиров, нарушая лицензии украинского регулятора, будут отвечать за свои действия", - подчеркнул президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Он добавил, что все вышеперечисленное вместе с попытками перевести энергоблоки Запорожской АЭС из безопасного "холодного" состояния в "горячее" является грубым нарушением требований ядерного законодательства Украины и увеличивает вероятность наступления радиационной аварии.

Кроме того, в результате перевода – в нарушение условий лицензии Госатомрегулирования и требований Энергоатома – 5-го энергоблока временно оккупированной ЗАЭС в "горячее" состояние произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй.

Несмотря на существующие нарушения, оккупационное руководство не спешит переводить блок в состояние "холодного останова", используя пару, которую генерирует 5-й энергоблок, для отопления и обеспечения собственных нужд станции.

Как отмечают в "Энергоатоме", из-за некомпетентности российского персонала, в частности начальника смены химического цеха, потерявшего контроль за насыщением фильтров спецводоочистки, вода первого контура с раствором борной кислоты попадает в деаэратор машзала, а оттуда снова на все парогенераторы.

"Действия рашистов абсолютно некомпетентны. Их попытки вывести из ремонта энергоблок №3 и разогреть его до "горячего" состояния, чтобы энергоблок №5 вывести в "холодный останов", является очередной попыткой продлить ядерный шантаж и повредить оборудование еще одного энергоблока АЭС", – подчеркнул Котин, добавив, что такие действия оккупантов могут привести к потере целостности трубок парогенераторов, что не соответствует регламенту безопасной эксплуатации энергоблока АЭС.

Напомним, 14 ноября 2023 года из-за некомпетентных действий российских захватчиков произошел частичный блекаут на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

29 сентября Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.