На ЗАЭС произошла утечка воды из пятого энергоблока, - МАГАТЭ

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС произошла утечка борированной воды из теплоносителя первого контура в контур вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5. Сейчас этот блок находится в состоянии "горячей остановки".

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства ядерной энергии (МАГАТЭ).

"Эксперты МАГАТЭ были проинформированы о том, что химическое вещество бор было обнаружено в контуре вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5, который находится в состоянии "горячей остановки"", - отметили в МАГАТЭ.

Там объяснили, что борная вода используется в первичном теплоносителе для поддержания ядерной безопасности.

Именно поэтому на ЗАЭС увеличили частоту измерений бора в контуре вторичного охлаждения энергоблока №5.

"Измерения остаются относительно стабильными и находятся в пределах, разрешенных техническими характеристиками реактора. Радиоактивности во вторичном контуре охлаждения не обнаружено", - успокаивают в МАГАТЭ.

Там добавили, что, несмотря на утечку, оккупационная российская администрация ЗАЭС поставила МАГАТЭ перед фактом, что продолжит держать энергоблок №5 в режиме "горячей остановки".

Это решение оккупанты повторно оценят после того, как во временно оккупированном Энергодаре заработают все котлы, которые используются для отопления города.

Также МАГАТЭ выясняет причины 90-минутного блекаута на ЗАЭС, который произошел вечером 14 ноября 2023 года на реакторном блоке №6 из-за некомпетентных действий российских захватчиков.

"Хотя это не была полная потеря внешнего электроснабжения, как мы видели семь раз раньше во время оккупации, это еще раз подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской атомной электростанции", – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, на временно оккупированной Запорожской АЭС российские захватчики нарушают технические требования эксплуатации оборудования. Из-за преступных действий рашистов на энергоблоке №5 Запорожской АЭС продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

29 сентября Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.