После утечки воды. Пятый энергоблок Запорожской АЭС переводят в "холодную остановку", – МАГАТЭ

Пятый энергоблок временно оккупированной Запорожской АЭС переводят из режима "горячей остановки" в состояние "холодной остановки". Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

После перехода в этот режим будет определено, почему в контуре охлаждения одного из парогенераторов блока был обнаружен низкий уровень бора.

Сейчас в "горячей остановке" остается только блок №4. Вместо блока №5 в этот режим не будут выводить другой.

Оккупация ЗАЭС: что происходит на станции

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Кроме размещения мин на ЗАЭС, есть проблемы с питанием станции: несколько раз она полностью теряла энергоснабжение. Это заставляло использовать дизель-генераторы и каждый раз угрожало катастрофой.

Даже то, что один из энергоблоков станции находится в состоянии "горячего останова", нарушает распоряжение украинского Госатомрегулирования, которое приказывало перевести все блоки в "холодное" состояние.

Как объяснял эксперт Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрий Гуменюк, "холодная остановка" – это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен из-за низкого давления и низкой температуры охлаждающей воды.

"Это промежуточное состояние реактора между работой и перегрузкой топлива. Во время холодной остановки ядерный реактор не генерирует электроэнергию", – отмечал специалист в интервью DW.

Что касается энергоблока №5, который сейчас переводят в "холодную остановку", то в "Энергоатоме" на днях сообщали, что из первого контура реактора во второй вытекли реагенты. Позже МАГАТЭ проинформировало, что речь идет об утечке борированной воды из теплоносителя первого контура в контур вторичного охлаждения.