Запорожская АЭС находится на грани очередного блекаута: что произошло

Временно оккупированная рашистами Запорожская АЭС 26 ноября целый день находилась на грани очередного блекаута. Также произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора.

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что 26 ноября 2023 в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – «Днепровская». Три других линии были повреждены еще раньше во время рашистских обстрелов.

Как сообщило МАГАТЭ, в настоящее время ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.

"Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут исключили вручную. Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Там добавили, что поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20.52. До этого времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блекаута при обесточивании резервной линии 330 кВ.

Напомним, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции произошло уже семь полных блекаутов и один частичный. Последний произошел 14 ноября 2023 года из-за некомпетентных действий российских захватчиков .

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

29 сентября Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.