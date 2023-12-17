Разведка заявила об усилении российского давления на сотрудников ЗАЭС

Россия усиливает давление на граждан Украины, работающих на оккупированной Запорожской АЭС, чтобы они получили российские паспорта и подписали контракты с "Росатомом". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, оккупанты требовали, чтобы несколько сотен украинских работников ЗАЭС были паспортизированы российскими документами и подписали контракты до 31 декабря.

В связи с этим на украинских специалистов оказывают психологическое давление, избирательно без предупреждений лишают доступа к рабочим местам, аннулируя их пропуска.

Среди тех сотрудников, которые отказываются от условий врага, российские спецслужбы пытаются посеять недоверие друг к другу, создавая условия для анонимных доносов, в частности, через специально созданные Telegram-боты.

Также в ГУР отмечают, что среди российских энергетиков, ввезенных на ЗАЭС, растет недовольство сроками командировок на оккупированную электростанцию. Россиянам обещали, что они будут находиться там два месяца, но Москва приказывает им работать по полгода и дольше, поскольку в РФ тяжело найти желающих квалифицированных специалистов им на замену.

Оккупация ЗАЭС: что происходит на станции

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

В частности, возникают проблемы с питанием ЗАЭС: несколько раз она полностью теряла энергоснабжение. Это заставляло использовать дизель-генераторы и каждый раз угрожало катастрофой.

В настоящее время один из шести энергоблоков станции находится в состоянии "горячей остановки", что нарушает распоряжение украинского Госатомрегулирования, предписывающего перевести все блоки в "холодный" режим.

Кроме того, в конце июля гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации нашли противопехотные мины на периферии площадки ЗАЭС.

В свою очередь президент "Энергоатома" Петр Котин позже отмечал, что мины есть и на крышах энергоблоков.