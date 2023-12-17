Розвідка заявила про посилення російського тиску на співробітників ЗАЕС

Росія посилює тиск на громадян України, які працюють на окупованій Запорізькій АЕС, щоб ті отримали російські паспорти та підписали контракти з "Росатомом". Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, окупанти вимагали, щоб кілька сотень українських працівників ЗАЕС були паспортизовані російськими документами та підписали контракти до 31 грудня.

У звʼязку з цим на українських фахівців чинять психологічний тиск, вибірково без попереджень позбавляють доступу до робочих місць, анулюючи їхні перепустки.

Серед тих співробітників, які відмовляються від умов ворога, російські спецслужби намагаються посіяти недовіру один до одного, створюючи умови для анонімних доносів, зокрема через спеціально створені Telegram-боти.

Також у ГУР зазначають, що серед російських енергетиків, завезених на ЗАЕС, зростає невдоволення щодо термінів відряджень на окуповану електростанцію. Росіянам обіцяли, що вони перебуватимуть там два місяці, але Москва наказує їм працювати по пів року й довше, оскільки в РФ важко знайти охочих кваліфікованих фахівців їм на заміну.

Окупація ЗАЕС: що відбувається на станції

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Зокрема, виникають проблеми з живленням ЗАЕС: кілька разів вона повністю втрачала енергопостачання. Це змушувало використовувати дизель-генератори та щоразу загрожувало катастрофою.

Наразі один із шести енергоблоків станції перебуває у стані "гарячого зупину", що порушує розпорядження українського Держатомрегулювання, яке наказувало перевести всі блоки у "холодний" режим.

Крім того, наприкінці липня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що експерти організації знайшли протипіхотні міни на периферії майданчика ЗАЕС.

Своєю чергою президент "Енергоатому" Петро Котін пізніше зазначав, що міни є й на дахах енергоблоків.