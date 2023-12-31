Кабмин завершил корпоратизацию "Энергоатома"

Кабинет министров образовал акционерное общество "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", 100% акций которого принадлежат государству, путем превращения в него одноименного государственного предприятия.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании 29 декабря. Кабмин утвердил устав нового АО, положение о его наблюдательном совете и положение о принципах формирования набсовета.

Установлено, что АО НАЭК "Энергоатом" является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязательств соответствующего ГП со дня своей государственной регистрации. Также правительство назначило состав исполняющих обязанности членов правления компании.

"Корпоратизация стратегического национального предприятия завершена. Это означает внедрение международных стандартов управления компанией, открывает дополнительные возможности для привлечения значительных инвестиций в отрасль и развитие отечественной атомной энергетики, являющейся ключевой генерацией в стране", - прокомментировал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Решение принято во исполнение закона об АО НАЭК "Энергоатом", принятого 6 февраля текущего года. 2 мая Кабмин принял распоряжение, которым было предусмотрено реорганизовать соответствующее ГП путем превращения его в АО, полностью принадлежащее государству и не подлежащее приватизации или отчуждению другим способом. 27 июня был принят план преобразования ГП в АО.

Что входит в состав "Энергоатома"

Отметим, что "Энергоатом" является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине. Компания была создана в 1996 году, она является оператором всех атомных электростанций в Украине – Ровенской, Пивденноукраинской, Хмельницкой, а также формально – Запорожской, которая с марта 2022 года находится под оккупацией России. Совокупно эти АЭС имеют 15 энергоблоков общей установленной мощностью 13 835 МВт (в том числе шесть – на ЗАЭС).

Также в состав НАЭК входят Ташлыкская ГАЭС (453 МВт), Александровская ГЭС (25 МВт) и Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. В состав предприятия входят и 12 обособленных подразделений, обеспечивающих собственную научную, конструкторско-технологическую и производственную базу.

Это "Атомремонтсервис", "Атомэнергомаш", "Централизованные закупки", "Атомпроектинжиниринг", "Автоматика и машиностроение", "Энергоатом-Трейдинг", аварийно-технический и научно-технический центры, складское хозяйство, управление делами, Конструкторское бюро атомного приборостроения специального оборудования, а также Донузлавская ветровая электростанция в оккупированном РФ Крыму.