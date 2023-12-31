Кабмін завершив корпоратизацію "Енергоатома"

Кабінет міністрів утворив акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі, шляхом перетворення на нього однойменного державного підприємства.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення було ухвалено на засіданні 29 грудня. Кабмін затвердив статут нового АТ, положення про його наглядову раду та положення про принципи формування наглядової ради.

Установлено, що АТ НАЕК "Енергоатом" є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків відповідного ДП із дня своєї державної реєстрації. Також уряд призначив склад виконуючих обов'язки членів правління компанії.

"Корпоратизація стратегічного національного підприємства завершена. Це означає впровадження міжнародних стандартів управління компанією, відкриває додаткові можливості для залучення значних інвестицій в галузь та розвиток вітчизняної атомної енергетики, яка є ключовою генерацією в країні", - прокоментував міністр енергетики України Герман Галущенко.

Рішення ухвалено на виконання закону про АТ НАЕК "Енергоатом", прийнятого 6 лютого поточного року. 2 травня Кабмін ухвалив розпорядження, яким було передбачено реорганізувати відповідне ДП шляхом перетворення його в АТ, яке повністю належить державі й не підлягає приватизації або відчуженню в інший спосіб. 27 червня було ухвалено план перетворення ДП у АТ.

Що входить до складу "Енергоатома"

Зазначимо, що "Енергоатом" є найбільшим виробником електроенергії в Україні. Компанію було створено у 1996 році, вона є оператором всіх атомних електростанцій в Україні - Рівненської, Південноукраїнської, Хмельницької, а також формально - Запорізької, яка з березня 2022 року знаходиться під окупацією Росії. Сукупно ці АЕС мають 15 енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт (зокрема шість - на ЗАЕС).

Також до складу НАЕК входить Ташлицька ГАЕС (453 МВт), Олександрівська ГЕС (25 МВт) та Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні. До складу підприємства входять і 12 відокремлених підрозділів, які забезпечують власну наукову, конструкторсько-технологічну і виробничу базу.

Це "Атомремонтсервіс", "Атоменергомаш", "Централізовані закупівлі", "Атомпроектінжиніринг", "Автоматика та машинобудування", "Енергоатом-Трейдинг", аварійно-технічний та науково-технічний центри, складське господарство, управління справами, Конструкторське бюро атомного приладобудування та спеціального обладнання, а також Донузлавська вітрова електростанція в окупованому РФ Криму.