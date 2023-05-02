Кабмін ухвалив рішення щодо корпоратизації "Енерегоатома"

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо перетворення державного підприємства НАЕК "Енергоатом" в акціонерне товариство. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, 100% акцій у статутному капіталі "Енергоатома" належатимуть державі та не підлягатимуть приватизації або відчуженню в інший спосіб.

Крім того, Кабмін утворив комісію із перетворення держпідприємства та затвердив її склад.

Також встановлено строк заявлення кредиторами своїх вимог до підприємства, утворено інвентаризаційну комісію і затверджено її склад.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала перетворення "Енергоатома" на акціонерне товариство в лютому 2023 року.

Як зауважував "Укрінформ", корпоратизація "Енергоатома" передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також гарантійною угодою щодо програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій.