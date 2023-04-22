"Енергоатом" та Holtec International домовилися про будівництво в Україні 20 атомних реакторів

21 квітня президент ДП “НАЕК ”Енергоатом" Петро Котін і президент та виконавчий директор американської компанії Holtec International Крішна Сінгх уклали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів (ММР), яка передбачає будівництво до 20 реакторів.

Про це повідомив "Енергоатом".

Угода передбачає будівництво до 20 реакторів SMR-160, з реалізацією пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Впровадження малих модульних реакторів допоможе у заміщенні зруйнованих внаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей.

Документ передбачає поглиблення співпраці, спрямоване на зміцнення енергетичної безпеки України, сприятиме декарбонізації української енергетики, посиленню енергетичної незалежності.

Проєкти потребують потужних інвестицій, й задля їх реалізації буде створений спільний проєктний офіс, в якому працюватимуть «Енергоатом», Holtec International, Держатомрегулювання, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки та Міненерго України і компанії Mitsubishi, Hyundai та інші.

SMR-160 – це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран.

Зазначимо, Holtec International, багаторічний партнер Енергоатома, виступала підрядником будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке в квітні 2022 року було введене в експлуатацію.

Нагадаємо, що внаслідок збройної агресії РФ майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших підрозділів ДП “НАЕК "Енергоатом” були пошкоджені або знищені. За попередньою оцінкою, вартість цього майна, будівель, споруд та інфраструктурних об’єктів компанії сягнула вже 32 млрд грн.